غداً الجمعة.. أول أيام عرض مسرحية “السيرك” بمهرجان العودة إلى الرياض

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أعلنت الهيئة العامة للترفيه، عن انطلاق أول عروض مسرحية “السيرك” ضمن مهرجان العودة إلى الرياض، والذي يبدأ، غداً (الجمعة)، على أن يستمر عرض المسرحية يومياً من الساعة 9:00- 11:00 مساءً.

ويشارك بالمسرحية التي ستعرض في مسرح محمد العلي بدءاً من الغد حتى تاريخ 30 أغسطس الحالي، الفنانون: “يعقوب عبدالله، وبشار الشطي، وغدير السبتي، وبدر الشعيبي، وشهد العميري، وأحمد العوضي”.

وتسهم المشاهد الكوميدية للمسرحية في تفريغ شحنات التوتر، من خلال طابع التنوع الكوميدي الذي يدفع الملل، ويمنح الزوار أوقاتاً ترفيهية مميزة، وتقدر مدة عرض مسرحية “السيرك” بساعتين لكل عرض.

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Source akhbaar24

