︎
.
أعلنت الهيئة العامة للترفيه، عن انطلاق أول عروض مسرحية “السيرك” ضمن مهرجان العودة إلى الرياض، والذي يبدأ، غداً (الجمعة)، على أن يستمر عرض المسرحية يومياً من الساعة 9:00- 11:00 مساءً.
ويشارك بالمسرحية التي ستعرض في مسرح محمد العلي بدءاً من الغد حتى تاريخ 30 أغسطس الحالي، الفنانون: “يعقوب عبدالله، وبشار الشطي، وغدير السبتي، وبدر الشعيبي، وشهد العميري، وأحمد العوضي”.
وتسهم المشاهد الكوميدية للمسرحية في تفريغ شحنات التوتر، من خلال طابع التنوع الكوميدي الذي يدفع الملل، ويمنح الزوار أوقاتاً ترفيهية مميزة، وتقدر مدة عرض مسرحية “السيرك” بساعتين لكل عرض.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر غداً الجمعة.. أول أيام عرض مسرحية “السيرك” بمهرجان العودة إلى الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.