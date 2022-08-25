سماع دوري انفجارات في “حماة” السورية

︎ . المناطق_وكالات سُمع دوي انفجارات عدة، اليوم الخميس، في محيط مدينة مصياف جنوب غرب حماة. وبحسب ما نشرته وكالة أنباء سوريا فإن الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء مصياف. وقال المرصد السوري إن الانفجارات العنيفة بريف حماة الغربي ناجمة عن غارات إسرائيلية جديدة. دوي انفجارات وقعت بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية مقتل 4 عناصر موالين لإيران وتدمير 7 قاذفات صواريخ في قصف جوي ومدفعي استهدف شمال شرق سوريا وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد استهدفت طائرة مسيرة بالرشاشات الثقيلة مواقع للمليشيات الموالية لإيران قرب الثانوية الصناعية والوحدة الإرشادية، وقرب مقر حزب البعث في مدينة الميادين شرقي دير الزور. والاستهداف الجديد هو الخامس منذ فجر الأربعاء، أي منذ استهداف مستودعات عياش. ويأتي ذلك ردا على الصواريخ التي استهدفت قاعدتين للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم “داعش” في سوريا. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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