تعليم محايل عسير يؤكد عدم صحة ادعاءات معلمة المجاردة

︎

.



أكدت الإدارة العامة للتعليم بمحايل عسير عدم صحة الادعاءات التي أدلت بها معلمة بتعليم المجاردة في مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الإدارة أنها استندت في التعيين على الإجراءات النظامية واللوائح المعتمد لهذا الشأن، مبينة أن لائحة شاغلي الوظائف التعليمية المتعلقة بالتكليفات تضمنت اختيار المديرين ممن يشغلون رتبة معلم ممارس فأعلى المتعيّن على مؤهل البكالوريوس، والاستثناء لمن سبق تكليفه مرتبط بتوفّر الكوادر المؤهلة.

وأضافت أن المعلمات اللاتي حصلن على مؤهلات جامعية عن طريق الانتساب بعد التعيين يقتصر تحسين الوضع الوظيفي على الموظفين الموفدين، أو المبتعثين فقط، بينما من حصل على المؤهل بخلاف ذلك؛ فإن ترشيحه متاح عن طريق برنامج “جدارة 3” بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ولا تملك الوزارة الاستثناء من القواعد والتنظيمات المبلغة بهذا الشأن.

وأشارت إدارة تعليم محايل عسير إلى أهمية التواصل معها عبر القنوات الرسمية، وترحب بتواصل كافة المستفيدين ودعمهم.

وكانت المعلمة قد نشرت مقطع فيديو قالت فيه: إن إدارة التعليم أنكرت مؤهلاتها الجامعية، وأدرجت اسمها ضمن من تم إعفاؤهم لعدم وجود مؤهل جامعي.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

