“إيغالو” يقود هجوم “الهلال” أمام “الخليج”

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أعلن المدير الفني لفريق الهلال، رامون دياز، التشكيل الذي سيخوض به مباراته مساء اليوم (الخميس)، أمام نظيره الخليج ضمن منافسات المجموعة الأولى من دوري روشن السعودي.

وجاء التشكيل الأساسي لفريق الهلال كالتالي:عبدالله المعيوف، سعود عبدالحميد، محمد جحفلي، علي البليهي، ناصر الدوسري، جوستافو كويلار، أندري كاريلو، ماثيوس بيريرا، موسى ماريغا، سالم الدوسري وأوديون إيغالو.

وجاءت دكة البدلاء كالتالي: محمد العويس، خليفة الدوسري، محمد البريك، حمد اليامي، عبدالله عطيف، مصعب الجوير، محمد القحطاني، لوسيانو فييتو، عبدالله الحمدان.



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Source akhbaar24

