︎
.
أعلن المدير الفني لفريق الهلال، رامون دياز، التشكيل الذي سيخوض به مباراته مساء اليوم (الخميس)، أمام نظيره الخليج ضمن منافسات المجموعة الأولى من دوري روشن السعودي.
وجاء التشكيل الأساسي لفريق الهلال كالتالي:عبدالله المعيوف، سعود عبدالحميد، محمد جحفلي، علي البليهي، ناصر الدوسري، جوستافو كويلار، أندري كاريلو، ماثيوس بيريرا، موسى ماريغا، سالم الدوسري وأوديون إيغالو.
وجاءت دكة البدلاء كالتالي: محمد العويس، خليفة الدوسري، محمد البريك، حمد اليامي، عبدالله عطيف، مصعب الجوير، محمد القحطاني، لوسيانو فييتو، عبدالله الحمدان.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر “إيغالو” يقود هجوم “الهلال” أمام “الخليج” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.