تعرف على الأحياء الأكثر تداولا في السوق العقاري بالرياض خلال أسبوع

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استعرضت قناة “الإخبارية إقتصاد” تقريرًا للأحياء الأكثر تداولا في عدد الصفقات العقارة في الرياض خلال هذا الأسبوع، وتنافست العديد من الأحياء على الأكثر تداولا ولكن غرد طويق في المركز الأول برثيد 75 عملية بقيمة بلغت 75 مليون ريال.

الأحياء الأكثر تداولا في الرياض

وتابعت: في المركز الثاين حل حي الخير برصيد 63 عملية مقابل 53 مليون، وفي المركز الثالث جاء حي لين برصيد 61 صفقة وبقيمة مالية بغلت 65 مليون ريال.

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Source almnatiq

