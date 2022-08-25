شكرا لقرائتكم خبر عن دياز يمنح الضوء الأخضر لمغادرة نجم الهلال إلى أبوظبي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - منح الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الضوء الأخضر لمغادرة نجم الزعيم إلى أبوظبي.

دياز يمنح الضوء الأخضر لمغادرة نجم الهلال إلى أبوظبي

حيث أوضحت صحيفة الرياضية، أن رامون دياز، منح جانغ هيون سو إجازة قصيرة، حيث غادر لأبوظبي، اليوم الخميس، برفقة أسرته على أن يصل إلى الرياض السبت المقبل.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، نظيره الخليج، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري روشن السعودي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، قد أنهى الموسم الماضي متوجًا بلقب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 67 نقطة.