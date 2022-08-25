اخبار الخليج – رئيس المجلس الأعلى للصحة ووزيرة الصحة يقومان بزيارة ميدانية لمركز حالة بو ماهر الصحي

أكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة حرص مملكة البحرين المستمر على تقديم أفضل الخدمات الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة في إطار توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه، والمتابعة المستمرة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بما يصب في تطوير منظومة الخدمات الصحية وتلبية جميع الاحتياجات الصحية للأهالي في مختلف محافظات مملكة البحرين بما يتماشى مع مبادرات التطوير الشامل التي يشهدها القطاع الصحي في المملكة.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة لمركز حالة بوماهر الصحي، بحضور سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة وعدد من المسؤولين بالقطاع الصحي، وذلك للوقوف على آخر المستجدات المتعلّقة بالرعاية الصحية الأولية والاطّلاع على مستجدات تطبيق مشروع التسيير الذاتي والذي يندرج ضمن مظلّة برنامج الضمان الصحي الوطني (صحتي).

وأشار معاليه إلى أنّ مشروع التسيير الذاتي لمراكز الرعاية الصحية الأولية انطلق لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين واستدامتها بجودة عالية وفق مبادئ العدالة التنافسية والاستدامة، موضحاً بأنّ هذ المشروع هو مشروع وطني رائد وطموح بأهدافه التي تسعى إلى تحقيق نهج الاستمرارية والشمولية من قِبل طبيب الأسرة للمريض وعائلته إلى جانب توفير حرية اختيار مقدم الرعاية الصحية وتعزيز التنافسية لتحسين جودة الخدمات.

وخلال الزيارة اطّلع معالي الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة ووزيرة الصحة على مستجدات توزيع بطاقة «صحتي» على المواطنين القاطنين في محافظة المحرق، منوهاً بتكثيف الجهود للاستمرار في تطبيق المشاريع المندرجة ضمن برنامج الضمان الصحي الوطني (صحتي)، معرباً معاليه عن تقديره لما أبداه الجميع من حرص على تعريف أهالي محافظة المحرق بهذا البرنامج والذي يندرج ضمن هذا مشروع التسيير الذاتي.

وبدورها، أكّدت سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة الحرص على تبنّي المزيد من المبادرات والبرامج الكفيلة بتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدّمة وزيادة رضا المستفيدين منها، مضيفةً بأنّ برنامج التسيير الذاتي يعدّ من أبرز المشاريع التي تمّ تدشينها والتي من شأنها أن تسهم في دعم النظام الصحي القائم على الرعاية الأولية وإتاحة حرية اختيار مقدّم الخدمة المفضّل للمواطن، وذلك بما يعزز الصحة والوقاية والجودة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة لولوة شويطر القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية على حرص مراكز الرعاية الصحية الأولية على التطبيق الأمثل لبرنامج (اختر طبيبك) والذي ينضوي تحت مشروع التسيير الذاتي بما ي ويعزز الخدمات العلاجية والوقائية المقدمة للمجتمع ويسهم في الكشف المبكر عن الأمراض، مشيدة في الوقت ذاته بالدور الكبير والمثمر الذي يقوم به المجلس الأعلى للصحة، وجهود وزارة الصحة، في تحقيق التطلعات المأمولة من القطاع الصحي لاسيما من خلال تطبيق برنامج الضمان الصحي الوطني (صحتي)، مؤكدةً المضي قدماً في تفعيل مجمل البرامج والخطوات الرامية لتعزيز الرعاية الصحية الأولية بكفاءة، تنفيذاً للأهداف المنشودة وبما يحقق التغطية الصحية الشاملة للجميع ويواكب المعايير الصحية العالمية.