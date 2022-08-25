مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية توقع اتفاقية مع “موڤي سينما” لتقديم تجربة سينمائية جديدة في “المشراق”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

وقّعت مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية اتفاقيةً مع شركة “موڤي سينما” العلامة التجارية المحلية لدور العرض السينمائية في المملكة العربية السعودية؛ حيث سيتم تقديم تجربة سينمائية جديدة في “المشراق” -المنطقة المركزية لمدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية-، والتي أُعلن مؤخراً عن بدء أعمال تشييدها على مساحةٍ تمتد على 680 ألف متر مربع، كثاني أكبر منطقة والشريان الحيوي للمدينة، ومركزاً متنوعاً يربط المدينة بالمناطق السكنية والمرافق العامة وأماكن العمل المرنة، بما يُشكّل مساحة مجتمعية للأعمال والعيش والترفيه على مدار الساعة.

وتعكس الاتفاقية التي وقّعتها مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية وشركة موڤي سينما الجهود المبذولة لتقديم مجموعة واسعة من تجارب الترفيه والتسلية في مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية، حيث تدعم المدينة أهداف رؤية 2030 لإثراء قطاع الترفيه في المملكة. ومع اجتذابها ما يقارب 18,000 من قاطني المدينة والكثير من زوارها، تساهم “موڤي سينما” في زيادة الإقبال على منطقة المشراق بما يحقق الفائدة أيضاً لمتاجر التجزئة الواقعة فيها.

أخبار قد تهمك

وفي إطار تعليقه على توقيع الاتفاقية، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة “موڤي سينما” أدون كوين بالقول: “يسرنا إنشاء وجهة سينمائية متميزة في المنطقة المركزية لمدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية “المشراق”، وبصفتنا العلامة المحلية الرائدة من حيث عدد الشاشات ومبيعات التذاكر؛ تدعم هذه الاتفاقية خططنا التوسعية لتقديم تجارب سينمائية تثري مخيّلة المشاهدين، وسنبذل قصارى جهدنا لتوفير تجربة فريدة ترقى إلى مستوى هذا المشروع المرموق”.

ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي لمدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية ديفيد هنري بأن: “هذه الاتفاقية تتماشى مع المساعي لتقديم تجارب فريدة لسكان وزوار مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية، وتوفر دور السينما فرصة مهمة لعرض مظاهر الثقافة السعودية والمنتجات الفنية المتنوعة”.

وتضمّ الوجهة الجديدة لـ”موڤي سينما” في المنطقة المركزية لمدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية ثمان صالات عرض؛ تشمل صالة “دولبي سينما” بسعة 500 مقعد، وصالة عرض كبار الشخصيات “سويتس” بسعة 100 مقعد، وصالة “بوتيك” بسعة 300 مقعد. ومن المقرر أن تضمّ الوجهة ساحات فسيحة لاستضافة مختلف الفعاليات والاحتفاليات، بالإضافة إلى مقهى لإعداد الوجبات الطازجة والصحيّة لمرتادي صالات السينما والزوار.

جديرٌ بالذكر أن مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية تُعد الأولى من نوعها حول العالم، ونموذجاً ملهماً لتطوير القطاع غير الربحي عالمياً، وحاضنة للطاقات الشبابية؛ وهي تمتد على مساحةٍ تُقدّر بنحو 3,4 كم مربع بمحاذاة وادي حنيفة بالعاصمة الرياض.

ولمزيدٍ من المعلومات حول فرص الشراكة والاستئجار؛ يُمكن التواصل مع فريق المدينة عبر البريد الإلكتروني: [email protected]