ما هي البيتكوين وكيفية الربح منها

محمد بن مسعود - الدمام - لا تزال عملة البيتكوين تتصدر عناوين الأخبار والمشهد الرقمي لأنها أول عملة رقمية تدخل سوق المال الرقمي. ولكن، إذا كنت تعرف إمكانات عملة البيتكوين الحقيقية، فيمكنك تحقيق فوائد هائلة من ورائها. لقد قطعت عملة البيتكوين شوطاً طويلاً منذ أن أنشأها “ساتوشي ناكاموتو” في عام 2009. وعندما قدم التمويل اللامركزي العملة الثانية، ظلت عملة البيتكوين، أول عملة رقمية، شامخة في المواجهة بقيمة سوقية إجمالية تزيد عن 100 مليون دولار أمريكي. وتبلغ القيمة الحالية لعملة واحدة من البيتكوين 38609.43 دولاراً أمريكياً.

هل تريد أن تعرف ما الذي يجعلها بتلك القيمة العالية؟ نوصيك بقراءة هذه المقالة لتعرف كيف يتم إنتاج ملك العملات الرقمية وكيف يمكنك جني الأموال من ورائها.

عملة البيتكوين أو BTC هي أول أصل رقمي لامركزي في العالم تم تقديمه كعملة رقمية. وتستخدم العملة نظام دفع إلكترونياً وشبكة أنظمة كمبيوتر من نظير إلى نظير تُعرف باسم البلوكتشين. صُممت هذه التقنية لإرسال المعاملات وتسجيلها وتأمينها.

تختلف العملات الرقمية عن نظام الدفع المركزي، الذي يستخدم قوى تنظيمية مثل البنوك أو الحكومات للتعامل مع النقود الورقية. وبدلاً من ذلك، تستخدم العملات الرقمية تقنية البلوكتشين اللامركزية التي تتعامل مع المعاملات مباشرة بين المستخدمين. وهذا يعني أنه يمكنك إرسال الأصول الرقمية واستلامها دون تدخل السلطات المركزية. وبالتالي، سيكون لديك الملكية ويمكنك إدارتها بالطريقة التي تريدها.

بدأت الرحلة عندما طرح “ساتوشي ناكاموتو” المستند التقني المعروف باسم “البيتكوين: نظام نقدي إلكتروني من نظير إلى نظير”؛ ووفقاً لهذه الورقة الفنية، فقد كان “ساتوشي ناكاموتو” ينوي وضع النظام الذي يمثل العملة الرقمية أو البيتكوين.

لذا، دعونا نتحدث عن فكرة “ساتوشي ناكاموتو” عن العملة الرقمية؟ كان من المفترض لتلك العملة أن تكون عملة رقمية مبنية على شبكة لا مركزية من نظير إلى نظير تستخدم برمجيات مفتوحة المصدر. وكان البرنامج الذي تحدث عنه مفتوح المصدر، مما يعني أنه يمكن لأي شخص المشاركة في صيانة دفتر الأستاذ العام لأي معاملة.

ويستقبل نظام الدفع الإلكتروني المعاملات والمعلومات الخاصة بها ثم يتم توزيعها على جميع الخوادم أو العُقد. وبعد هذه العملية، يتم الوصول إلى اتفاق، وتصبح المعاملات جزءاً من الشبكة في صورة “كتل”. وتُضاف هذه الكتل بعد ذلك إلى نظام البلوكتشين، الذي يجمع البيانات لجعلها غير قابلة للتراجع. وبالتالي، يحصل المستخدمون على سجل دائم، ويتم تقليل مخاطر سرقة البيانات أو القرصنة.

تم توفير برنامج نظير إلى نظير لتوفير السلاسة والسهولة للمستخدمين مع معاملاتهم. ويمكنك إرسال الأموال إلى جميع أنحاء العالم وتوفير خوادمك لمعالجة المعاملات. ويتم التعامل مع هذا الدور من قبل المعدِّنين المسؤولين عن التعامل مع المعاملات وإنشاء عملات معدنية جديدة. ويمكنهم التحقق من صحة سجل المعاملات ومزامنته باستخدام أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم. ويتيح لهم ذلك التوصل إلى توافق وجعل الشبكة أكثر أماناً.

ويتلقى المعدِّنون رسماً لمعاملة عندما يقومون بجمع المعلومات ووضعها على نظام البلوكتشين. ومع ذلك، يجب عليهم الخضوع لعملية حسابية رقمية كي يتمكنوا من إكمال هذه العملية. وليس هذا فحسب، بل يتم أيضاً مكافأة المعدِّنين بعملة البيتكوين عندما يكونون أول شخص يبث الكتلة التالية. وتصبح هذه العملية أكثر تعقيداً مع مرور الوقت، ويواجه المعدِّنون تحديات في تعدين عملات معدنية جديدة بحد أقصى 21 مليون عملة.

ويتم تقليل احتمالية الاحتيال أو المعلومات الخاطئة في التسجيل داخل عالم المعدِّنين عبر شبكة مستقلة. ويتحمَّل المعدِّنون مسؤولية تأكيد صحة كل كتلة معاملة بينما تنتظر البيانات إضافتها إلى نظام البلوكتشين. وتُعرف هذه العملية بإثبات العمل وتساعد على بقاء المعاملات آمنة وبعيداً عن متناول اللصوص الإلكترونيين.

يمكنك جني المال باستخدام عملة البيتكوين عن طريق بيعها للمشترين. لكن كيف ستتمكن من بيعها؟ هناك طرق مختلفة لبيع عملات البيتكوين لديك بهدف جني المال. والطرق هي:

من المثير للدهشة أن تداول العملات الرقمية لا يقتصر على منصات التداول، فيمكنك أيضاً شراء العملات الرقمية وبيعها بصورة شخصية. ولاستخدام هذه الطريقة، ينبغي لك أولاً تحديد موقع المشتري الذي ستجري معه المعاملة وجهاً لوجه. ويمكنك الاستفادة من هذه الأنواع من المعاملات لأنها تتيح لك توفير المال المتعلق بتكاليف المعاملات والكشف عن الهوية ووقت التداول.

ولذلك، إذا كنت ترغب في بيع عملة البيتكوين بشكل خاص، فيمكنك العثور على عملاء عبر التيليغرام أو فيسبوك. وبعد ذلك، حدد السعر الذي يجب أن يكون أقل من سعر منصة التداول. وبعد ذلك، حدد مكان الاجتماع وطريقة الدفع. وعلى الرغم من أن العملية بسيطة، إلا أن البائعين ينبغي لهم أن يكونوا على دراية بمخاطر التداول مع الغرباء. وسيكون من الأفضل أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي خطر أو احتيال ينتج عن استخدام هذه العملية.

تختلف أجهزة الصراف الآلي ثنائية الاتجاه الخاصة بعملة البيتكوين عن أجهزة الصراف الآلي الخاصة بعملة البيتكوين، حيث تقبل النقد والدفع بالبيتكوين مباشرة إلى عنوان محفظتك. وباستخدام ماكينة الصراف الآلي ثنائية الاتجاه، يمكنك السماح للمستخدمين ببيع عملة البيتكوين مقابل النقود. وستتيح لك الخطوات التالية بيع عملة البيتكوين بسهولة:

أولاً، اختر خيار السحب النقدي.

حدد “Bitcoin”.

اختر المبلغ الذي تريده.

أرسل عملات البيتكوين المكافأة إلى العنوان المذكور.

واجمع النقود.

منصة التداول من نظير إلى نظير (P2P) هي طريقة لبيع عملة البيتكوين تتم عبر إخفاء الهوية بين المتداولين، فهي تربط المشترين والبائعين في جميع أنحاء العالم، ويعمل كوسيط بينك وبين شريكك. وتقبل البوابة أيضاً العديد من خيارات الدفع مثل النقد أو PayPal أو العملة الرقمية أو التحويل البنكي. وستسمح بعض البورصات للمستخدمين أيضاً بترتيب شركائهم التجاريين. وبهذه الطريقة، يمكن للمستخدمين بناء مصداقيتهم. ومع ذلك، ينبغي لك دفع رسوم معيّنة كإيرادات إذا كنت تستخدم السوق التي تتم من نظير إلى نظير.

تم إصدار محفظة للعملات الرقمية التي تعتمد إخفاء الهويات من أجل العملاء الذين يرغبون في بيع عملاتهم الرقمية دون الكشف عن هويتهم. وتتيح هذه المحفظة للمستخدمين إخفاء هوياتهم أثناء تداول العملات الرقمية. استخدم محفظة للعملات الرقمية تعتمد إخفاء الهويات إذا كنت ترغب في بيع عملة رقمية دون الكشف عن هويتك. وتعتمد المحفظة على إخفاء الهويات لأنها تستخدم أساليب تتراوح في تعقيدها من أساسية إلى معقدة بهدف تأمين هويات المستخدمين أثناء إجراء المعاملات. لكن تقوم تلك المحافظ بحماية الهويات؟ تقوم المحافظ بذلك عن طريق تحويل أموالك إلى إصدارات خاصة تسمح لك بالتداول بسهولة ودون الكشف عن هويتك.

يمكن أن يكون بيع عملات البيتكوين مع إخفاء الهويات عملية معقدة في بعض الأحيان نظراً لأن معاملات البيتكوين تكون شفافة. وسواء كانت العملة هي البيتكوين أو أي عملة رقمية أخرى، تكون كل عملة رقمية مدعومة بتقنية البلوكتشين، لأنها مسؤولة عن شفافية العملات. وهذا يعني أنه لا يمكنك تداول العملات دون الكشف عن هويتك.

ومع ذلك، تستخدم بعض الأنظمة الأساسية عملية اعرف عميلك (KYC)، والتي تتيح تتبع سجل المعاملات بسهولة. وبالإضافة إلى ذلك، يتطلب كل تبادل التحقق من الهوية لحماية حساب المستخدم ومنع تبييض الأموال. وتستخدم عملية “اعرف عميلك” بطاقة هوية العميل أو جواز السفر أو فواتير الغاز لتأكيد الهويات.

ولذلك، إذا كنت تريد تداول عملة البيتكوين دون الكشف عن هويتك، فتجنب استخدام طريقة “اعرف عميلك”.

لقد ازداد استخدام العملات الرقمية فضلاً عن فوائدها مع مرور الوقت، حيث أصبح المزيد من الناس على دراية بها. واكتسبت الأصول الرقمية بلا شك جاذبية وقيمة لأننا نستطيع أن نرى توسعاً هائلاً في سوق التمويل اللامركزي، والذي يحدث بسرعة أعلى. وقد اكتسبت عملة البيتكوين، على وجه الخصوص، والتي تُعد عملاق العملات الرقمية، ارتفاعاً استثنائياً في القيمة السوقية خلال السنوات الماضية. وهذه هي الحقيقة التي تعظم اهتمام المستخدمين بأكبر عملة رقمية وأعلاها قيمة في السوق اللامركزية.

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