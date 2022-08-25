اليوم.. الإعلان عن أفضل لاعب في أوروبا الموسم الماضي

محمد بن مسعود - الدمام - يترقب عشاق الكرة العالمية معرفة أفضل لاعب أوروبا الموسم المنصرم، حيث يتم الإعلان عن الفائز خلال عقب إجراء قرعة دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الخميس للموسم الجديد 2022-2023.

الإعلان عن أفضل لاعب في اوروبا اليوم

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب في أوروبا ثلاث لاعبين، البلجيكي كيفين دي بروين لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، والفرنسي كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد الإسباني، والحارس الدوري البليجكي تيبو كورتوا.

كريم بنزيما الأقرب لتحقيق لقب الدوري

ويعد الفنرسي كريم بنزيما الأقرب لتحقيق أفضل لاعب في أوروبا في الموسم الماضي، حيث سام اللاعب في إحراز 44 هدف مع الريال، وقاد الفريق إلى التتويج بدوري أبطال أوروبا، والدوري الإسباني للمحترفين.

ويطمح البلجيكيان، في تتويج أحدهما باللقب في ظل المنافسة القوية مع بنزيما، ولكن دي بروسن قدم موسم مع السيتي حقق لقب البريميرليج بعد منافسة قوية مع ليفربول، وتمكن كورتوا من مساعدة فريقه في تحقيق لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.