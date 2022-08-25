محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق اليوم الخميس الجولة الأولى من مباريات دوري روشن السعودي، حيث يبدأ بث مباشر لمباراة الهلال والخليج ضمن منافسات الدوري السعودي في النسخة الجديدة تحت مسمى “دوري روشن” السعودي، وسط ترقب من عشاق زعيم آسيا في الشرق الأوسط لمشاهدة اللقاء.

بث مباشرة لمشاهدة مباراة الهلال والخليج

ويستهل الهلال زعيم آسيا رحلة الدفاع عن لقب دوري روشن للمحترفين، بمواجهة الصاعد حديثًا إلى دوري الأصواء والشهرة نادي الخليج اليوم الخميس في تمام الـ9 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، حيث يتم بث مباشر لمشاهدة المباراة مع صافرة البداية.

الهلال ورحلة البحث عن اللقب الـ20

ويدخل أزرق الرياض اللقاء وهو حامل النسخة الماضية، بعد المنافسة القوية مع نادي الاتحاد، حيث يطمح الفريق إلى تحقيق اللقب والوصول إلى الدوري رقم 20 في تاريخه، ليعزز صدراته في ترتيب الأندية الأكثر تتويجًا بالدوري السعودي.

ويسعى الأرجنتي رامون دياز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مواصلة نتائجه الإيجابية مع زعيم آسيا، وفرض قوة الهلال مبكرًا وعدم إخفاق أي نقاط في الجولات الأولى من دوري روشن حيث يتمكن الفريق من تحقيق اللقب، في ظل المنافسة القوية المتوقعة هذا الموسم.

الخليج والبحث عن نتيجة إيجابية

وفي الجانب الآخر، يطمح فريق الخليج في التصدي لحامل القلب، وتأكيد قدرة الفريق على تحقيق نتيجة إيجابية خلال مواجهة أزرق الرياض، لتأكد أن الصعود من دوري يلو كان بإدارة وتخطيط عالي من الفريق.

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بث مباشر لمباراة الهلال والخليج

ويقدم موقع “المناطق” لمتابعه خدمة بث مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والخليج في دوري روشن السعودي، بجانب بث المباراة القنوات التلفزيونية مالكة حقوق البث، أو التطبيقات الإلكترونية التي ستتولي عملية بث المباراة بين الهلال والخليج.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والخليج

ويمكن للأشخاص الراغبين في مشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال الخليج عبر القنوات التلفزيونية، حيث يمكن مشاهدتها عبر مجموعة شبكة قنوات ssc الرياضية السعودية، بعد أن حصلت على حقوق البث لمدة 3 سنوات مقابل 900 مليون ريال وستكون القنوات الناقل الحصري لجميع مباريات دوري روشن.