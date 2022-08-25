محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات حدث الدولي البرازيلي كاسيميرو لاعب فريق مانشستر يونايتد، عن تجربته الجديدة في الملاعب الإنجليزية رفقة الشياطين الحمراء. وقال كاسيميرو للموقع الرسمي لفريقه: “متحمس جدا لتجربتي مع مانشستر يونايتد، وشعرت بمودة خاصة من الجميع منذ قدومي وهو أمر مهم بالنسبة لي”. وواصل حديثه: “أعتقد أنه تحد جديد وأنا سعيد به للغاية، أشعر وكأنني أبلغ من العمر 18 أو 20 عاما، مانشستر يونايتد ناد لديه الكثير من التاريخ، لقد فاز بكل شيء وأتمنى مساعدة الفريق”. وأضاف: “لا أستطيع الانتظار للبدء مع مانشستر يونايتد، منذ المفاوضات وشعرت بالكثير من لاحب والاحترام لذلك أريد أن أبدأ في أقرب وقت ممكن”. واستمر في حديثه: “مانشستر يونايتد أكبر ناد في إنجلترا والحاصل على أكبر عدد من الألقاب لذلك أنا سعيد جدا بهذا الانتقال”. أخبار قد تهمك وأردف: “الدوري الإنجليزي حلم، هو دوري رائع وعند الانتقال من المطار إلى المدينة تشعر وأن بها كرة قدم في الهواء، الاستاد أيضا يتحدث عن نفسه وتشعر وكأن الأرض تتنفس كرة قدم”.

كانت هذه تفاصيل خبر كاسيميرو يتحدث عن تجربته الجديدة مع مانشستر يونايتد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.