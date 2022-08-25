شكرا لقرائتكم خبر عن ثبت الآن.. تردد قناة SSC1 المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال والخليج في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تردد قناة SSC1 المفتوحة واحدة من الموضوعات التي لاقت عمليات بحث كبيرة في الساعات الماضية من اجل معرفة ماهو تردد القناة التي سوف تقوم بنقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال والخليج في المباراة التي ستقام اليوم الخميس الموافق الخامس والعشرين من شهر أغسطس الجارى

وتنطلق مباراة الهلال والخليج في تمام الساعة الثامنة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

الهلال والخليج

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تلك المواجهة متسلحًا بالعديد من الأسماء القوية بقيادة المدرب رامون دياز ويسعى لتحقيق الثلاثة نقاط والبداية الجيدة للبطولة في حملة الدفاع عن لقبه.

تردد قناة ssc hd1 الناقلة لمباراة الهلال والخليج

ويمكنكم الحصول على تردد القناة على النحو التالي:

•القمر الصناعي: عرب سات.

- التردد: <12418>

-الاستقطاب:< أفقي>

-الترميز:- <27500>

-معامل التصحيح: <5>

•القمر الصناعي: النايل سات.

-التردد: <12523>

-الاستقطاب: <أفقي>

-معدل الترميز: <27500>

-معامل التصحيح: <5>