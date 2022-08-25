شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على معلق مباراة الهلال والخليج في دوري روشن السعودي والتشكيل المتوقع والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - معلق مباراة الهلال والخليج واحدة من الموضوعات التي لاقت عمليات بحث كبيرة في الساعات الماضية من اجل معرفة ماهو المعلق الذي سوف يتولى التعليق على مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال والخليج في المباراة التي ستقام اليوم الخميس الموافق الخامس والعشرين من شهر أغسطس الجارى.

وتنطلق فعاليات المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

معلق مباراة الهلال والخليج

وأعلنت قنوات السعودية الرياضية وقنوات SSC إذاعة المواجهة عبر القناة الأولى والقناة السادسة كما قامت بإسناد التعليق إلى المعلق الرياضي عيسي الحربين، ويمكنكم الحصول على تردد القناة على النحو التالي:

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Arabsat 2B 30.5 شرق 12418 أفقي 27500 3/4 مفتوح

تشكيل الهلال المتوقع لمباراة الخليج

ومن المُنتظر أن يدخل الهلال تلك المواجهة بالأسماء التالية:-