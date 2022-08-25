تعليم محايل عسير يكشف حقيقة ادعاءات معلمة المجاردة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_عسير

نفت إدارة تعليم محايل عسير صحة الادعاءات التي أوردتها معلمة ظهرت في مقطع فيديو متداول، تزعم فيه استبعادها من إدارة المتوسطة الثانية بالمجاردة دون وجه حق.

إدارة تعليم محايل عسير

وشددت الإدارة على أنها تستند إلى الإجراءات التنظيمية واللوائح المعتمدة لشاغلي الوظائف التعليمية.

وقالت إدارة تعليم محايل عسير في بيان لها أنه : إشارة إلى ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بالمقطع المتداول للمعلمة، فإن إدارة تعليم محايل عسير تؤكد أنه لا صحة للإدعاءات التي ظهرت في المقطع، والتي نُسبت لإدارة تعليم محايل عسير.

وأضافت: الإدارة استندت إلى الإجراءات التنظيمية واللوائح المعتمدة لهذا الشأن، حيث تضمنت لائحة شاغلي الوظائف التعليمية – التكليفات (أن يختار مدير/ة ممن يشغلون رتبة معلم/ة ممارس فأعلى المتعيّن على مؤهل البكالوريوس)، والاستثناء لمن الخليج 365 تكليفه مرتبط بتوفّر الكوادر المؤهلة.

تحسين الوضع الوظيفي

وتابعت: كما أن المعلمات اللاتي حصلن على مؤهلات جامعية عن طريق الانتساب بعد التعيين يقتصر تحسين الوضع الوظيفي على الموظفين الموفدين أو المبتعثين فقط، أما من حصل على المؤهل بخلاف ذلك، فإن ترشيحه متاح عن طريق برنامج «جدارة 3» بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ولا تملك الوزارة الاستثناء من القواعد والتنظيمات المبلغة بهذا الشأن.

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وتابعت: تؤكد إدارة تعليم محايل عسير على أهمية التواصل معها عبر القنوات الرسمية، كما ترحب بتواصل كافة المستفيدين ودعمهم في ظل دعم ورعاية قيادتنا الرشيدة واهتمامها بأبنائها في كافة أنحاء الوطن.

وكانت المعلمة أسماء الشهري قد ظهرت في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل قالت فيه إنه تم استبعادها من إدارة المدرسة المتوسطة الثانية في المجاردة لعدم حصولها على مؤهل عال بالرغم من حصولها على المؤهل.