للحد من ارتفاع الأسعار .. الهند تفرض قيودا على تصدير دقيق القمح

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
قالت الحكومة الهندية في بيان لها بعد انعقاد اجتماع لمجلس الوزراء اليوم، إنها ستفرض قيودا على تصدير شحنات دقيق القمح، لحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار في ثاني أكبر دولة مستخدمة للحبوب في العالم.
ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء عن البيان القول إن “الموافقة ستسمح الآن بفرض قيود على تصدير دقيق القمح، مما سيضمن الحد من ارتفاع أسعاره ويضمن الأمن الغذائي للفئات الأكثر ضعفا في المجتمع”.
وقد أدى ارتفاع الطلب على دقيق القمح في السوق العالمية إلى زيادة كبيرة في الأسعار المحلية.
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