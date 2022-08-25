بوتين يوقع مرسوما بزيادة عدد أفراد القوات المسلحة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_رويترز ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين وقع مرسوما اليوم الخميس بزيادة عدد أفراد القوات المسلحة إلى 2.04 مليون من 1.9 مليون. ويسري هذا ابتداء من الأول من يناير، ويتضمن زيادة بواقع 137 ألفا في عدد أفراد الجيش إلى 1.15 مليون. أخبار قد تهمك

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