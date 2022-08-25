الصحة العالمية تزف بشرى بشأن جدري القرود

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

ذكرت منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات الجديدة بجدري القرود تراجع في مختلف أنحاء العالم.

وقالت المنظمة إنه في الأسبوع من 15 إلى 21 أغسطس، كان هناك إصابات أقل بواقع 21% من الأسبوع السابق عليه، وفي الأربعة أسابيع السابقة، كانت الأعداد ترتفع.

وقالت منظمة الصحة العالمية في جنيف اليوم الخميس، “هذا التراجع قد يعكس علامات مبكرة على تراجع الحالات في المنطقة الأوروبية وهو الأمر الذي سيحتاج لتأكيده لاحقا”.وتشمل المنطقة الأوروبية 53 دولة من الاتحاد الأوروبي إلى جانب تركيا وتركمانستان وروسيا وإسرائيل. وفي منطقة أمريكا الشمالية والجنوبية مازالت الأعداد في ازدياد.

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وبشكل عام في مختلف أنحاء العالم جرى تسجيل 5907 حالة خلال الأسبوع مقارنة ب7477 في الأسبوع السابق عليه. وفي المجمل، جرى إبلاغ منظمة الصحة العالمية بنحو 41 ألف و600 إصابة و12 وفاة من 96 دولة منذ بداية العام.