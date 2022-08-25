المدير العام لفرع وزارة الخارجية بمكة المكرمة يستقبل القنصل العام للمملكة المتحدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس استقبل المدير العام لفرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة، مازن بن حمد الحملي، في مقر فرع الوزارة بجدة، اليوم، القنصل العام للمملكة المتحدة سيف الدين آشر، بمناسبة انتهاء فترة عملة قنصلًا عامًا لبلاده. Advertisements

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