تفوق للهلال في تاريخ مواجهاته أمام الخليج

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يستعد الهلال لمواجهة الخليج مساء اليوم الخميس، في افتتاح مشوار الفريقين بالموسم الجديد من دوري روشن السعودي 2022-2023. ويتفوق الهلال في تاريخ مواجهاته أمام الخليج، حيث التقى الفريقان في 6 مواجهات بتاريخ دوري المحترفين. وحقق الهلال في جميع المباريات التي خاضها أمام الخليج، وسجل لاعبو الفريق الأزرق 24 هدفاً فيما استقبلت شباكه هدفاً واحداً. والتقى الفريقان في الدوري بكل مسمياته خلال 12 مواجهة، ونجح الهلال في تحقيق الفوز خلال 11 مباراة وانتهى اللقاء الآخر بالتعادل السلبي دون أهداف.

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