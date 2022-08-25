بعد التوقيع مع “كملنا”.. عضو إدارة الاتفاق: استمرار الراعي تأكيد للنجاح.. وسينضم إلينا رعاة جدد

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وقعت إدارة نادي الاتفاق رسمياً، عقد مع شركة “كملنا” يقضي بموجبه ليكون راعياً رئيسياً للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لمدة موسم رياضي واحد (2022-2023).

وجرت مراسم التوقيع اليوم، بقاعة المؤتمرات بالنادي، بحضور رئيس مجلس الإدارةخالد الدبل، وأعضاء مجلس الإدارة، بينما حضر من كملنا الرئيس التنفيذي بدر الزامل.

وأبدى المدير التنفيذي، وعضو مجلس إدارة نادي الاتفاق معاذ العوهلي، في تصريحات خاصة لـ”سبورت 24” سعادته بالشراكة مع كملنا للموسم الرابع على التوالي، مضيفا أنه تم ترقية باقة الرعاية حتى أصبح “كملنا” الراعي الرئيسي للنادي.

وأضاف: “استمرار الراعي مع النادي، هو تأكيد لاستمرار النجاح، ونشكر إدارة التسويق لتطوير باقات الرعاية، ومن المقرر أن ينضم إلينا 4 رعاه جدد في الفترة المقبلة، على أن يكون هناك نمو بما يقارب 35 % مقارنة بالعام الماضي”.

فيما قال الرئيس التنفيذي لشركة كملنا بدر الزامل، لـ”سبورت 24“، إن الرعاية امتداد لشراكة ناجحة، ومستمرين برعاية نادي الاتفاق العريق، لأن الإيجابية التي كانت حاضرة خلال الرعاية في السنوات الماضية، انعسكت بشكل كبير على أداء العمل بكملنا.

وأوضح: “نادي الاتفاق هو نادي الشرقية العريق، ونحن كشركة بدأت في الشرقية لدينا واجب تجاه جماهير الاتفاق في توفير بيئة جيدة داخل تطبيق كملنا، ومستمرون في تقديم خدمات خاصة للنادي.



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Source akhbaar24

