اختيار 47 لاعبًا للانضمام إلى مقر برنامج الابتعاث في مدينة سالو الإسبانية

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اختتم برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم، اليوم (الخميس) معسكر جدة، بملاعب مدينة الملك عبدالله الرياضية وتم اختيار 47 لاعبا للانضمام للبرنامج في مقره بمدينة سالو الإسبانية.

وكان البرنامج قد استقبل 90 لاعبًا من 35 فريقًا محليًا خلال معسكر جدة، وتم اختبارهم من خلال 18 حصة تدريبية وعدد من المناورات الفنية بالإضافة لعمل كافة القياسات للأداء الفني والبدني لجميع اللاعبين قبل الدخول في الاختبارات الفنية.

وتهدف إدارة البرنامج إلى صقل المواهب المختارة من خلال التدريبات اليومية والمحاضرات الفنية وتطوير الذات واللغة الإنجليزية والمباريات الودية مع أكبر الأندية

والأكاديميات الأوروبية من أجل إعدادهم للاحتراف في الأندية الأوروبية والعالمية.

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Source akhbaar24

