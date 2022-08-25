خادم الحرمين يوجه باستثمار مليار دولار في باكستان

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وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، باستثمار مبلغ مليار دولار في باكستان، وذلك تأكيداً على موقف المملكة الداعم لاقتصاد باكستان.
جاء ذلك خلال اتصالٍ هاتفي تلقاه وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم (الخميس)، من وزير خارجية باكستان الإسلامية بيلاوال بوتو زرداري، حيث أبلغه بتوجيه المقام الكريم.
وجرة خلال الاتصال مناقشة العلاقات السعودية الباكستانية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها، واستعراض أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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Source akhbaar24
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