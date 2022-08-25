شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يُقدم عرض ضخم إلى لاعبه من أجل تجديد عقده والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، قدم عرضًا مغريًا إلى نجم الفريق الأول لكرة القدم، من أجل الحصول على توقيعه وتجديد عقده.

تعاقدات النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية



وتسعى إدارة العالمي، للحفاظ على نجوم الفريق بجانب التدعيمات الجديدة، حيث نجحت في التعاقد مع الكولومبي ديفيد أوسبينا، والبرازيلي لويس جوستافو، والإيفواري جيسلان كونان، وعبد الرحمن غريب المنضم مؤخرًا.

وأكدت صحيفة "الرياضية السعودية" أن النصر قدم إلى نواف العقيدي حارس الفريق الشاب، عقدًا جديدًا يمتد لخمسة مواسم مُقبلة.



النصر يقدم عقد كبير إلى حارسه من أجل التجديد



وتابعت: "النصر يسعى لإلغاء عقد الحارس القديم، وتقديم عقد جديد لخمسة مواسم، ومضاعفه راتبه الشهري ثلاث مرات، خاصةً بعد تألق العقيدي مع منتخب السعودية في بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة".



وأضافت: "العالمي يخشى رحيل حارسه، خاصةً في ظل تفاوض عدد من الأندية معه للظفر بخدماته، في ظل أنه سيكون بديلًا في الموسم الجديد، نظرًا لتعاقد النصر مع الكولومبي ديفيد أوسبينا من نابولي الإيطالي، هذا الصيف".



جارسيا يطالب النصر بضم بديل موري

من ناحية أخرى، قالت صحيفة "الوطن السعودية" إن الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للنصر، طالب آل معمر بضرورة حسم التعاقد مع الصفقة الأجنبية الجديدة في مركز الدفاع.

وتابعت: "طلب جارسيا، جاء بعد استغناء النصر عن فونيس موري مدافع الفريق، بسبب عدم اقتناع المدرب بقدراته الفنية، وطالب بضرورة دعم الفريق بمدافع أجنبي مميز خلال الميركاتو الصيفي".

واختتمت: "كما طالب جارسيا بضرورة التعاقد مع جناح أو لاعب وسط مهاجم، وذلك حال رحيل الأرجنتيني بيتي مارتينيز قبل غلق باب الانتقالات الصيفية".