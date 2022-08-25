شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب يقترب من التعاقد مع فهد المولد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أوضحت تقارير صحفية أن إدارة نادي الشباب، برئاسة خالد البلطان، أصبحت قريبة من التعاقد مع فهد المولد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الشباب يقترب من ضم فهد المولد

وكان مركز التحكيم الرياضي السعودي، قد أصدر قرارًا بتخفيض عقوبة فهد المولد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، ويحق له المشاركة بشكل طبيعي، اليوم الخميس.

وأكدت صحيفة “الجزيرة”، أن فهد المولد، اقترب من التوقيع مع نادي الشباب، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، لمواجهة نظيره العدالة، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري روشن، غدًا الجمعة الموافق السادس والعشرين من شهر أغسطس الجاري.