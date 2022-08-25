شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجدد اتحاد جدة عقد المولد بعد عودته للمشاركة؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، عن مصير فهد المولد لاعب العميد، وموقف الإدارة من التجديد معه بعد قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي، بتخفيض عقوبة الإيقاف عن اللاعب.

وكان فهد المولد، قد صدر قرار في حقه بالايقاف لمدة عام ونصف، من قبل لجنة المنشطات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد ثبوت إيجابية العينة الخاصة به، في شهر مايو الماضي.

تخفيض عقوبة فهد المولد وعودته للمشاركة

وقرر مركز التحكيم الرياضي السعودي، تخفيض عقوبة إيقاف فهد المولد، ويحق له المشاركة بشكل رسمي.

وكانت تقارير صحفية قبل صدور القرار من مركز التحكيم الرياضي، أشارت إلى أن إدارة نادي اتحاد جدة، تبحث عن بديل فهد المولد، حيث قررت عدم التجديد له.

والسؤال المطروح حاليًا هل تتراجع إدارة نادي اتحاد جدة عن قرارها وتقوم بتجديد عقد اللاعب، بعد عودته للمشاركة؟