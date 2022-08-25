شكرا لقرائتكم خبر عن إختيار سبعة وأربعين لاعبًا ينضمون لبرنامج الابتعاث السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اختتمت اليوم فعاليات برنامج الابتعاث السعودي الخاص بتطوير كافة مواهب كرة القدم وذلك في المعسكر الذي أقيم في جدة بملاعب مدينة الملك عبدالله الرياضية حيث وقع الاختيار على 47 لاعبا للانضمام للبرنامج الذي سيقام في المقر الرئيسي بمدينة سالو الإسبانية.

اختيار 47 لاعبًا لبرنامج الابتعاث السعودي

وسبق وأن إستقبل البرنامج 90 لاعبًا خلال الفترة الأخيرة من خمسة وثلاثين فريقًا محليًا خلال المعسكر الذي أقيم في جدة وتم إختبارهم في ثمانية عشر حصة تدريبية فيما يخص المناورات الفنية بجانب بعض القياسات الخاصة بالأداء الفني والبدني لجميع اللاعبين قبل الدخول في الاختبارات الفنية.

وتهدف الإدارة الخاصة بالبرنامج إلى صقل كافة المواهب التي تم إختيارها من خلال التدريبات اليومية بالإضافة إلى المحاضرات الفنية المختلفة إلى تطوير الذات واللغة الإنجليزية بجانب المشاركة في كثير من المباريات الودية مع كبرى الأندية والأكاديميات الأوروبية من أجل إعدادهم للاحتراف في الأندية الأوروبية والعالمية.