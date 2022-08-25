شكرا لقرائتكم خبر عن قرار رسمي من لجنة التحكيم الرياضي حول عودة المولد للملاعب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اتخذ مركز التحكيم الرياضي السعودي، قرار نهائي بشأن الاستئناف الذي تقدم به فهد المولد لاعب الاتحاد السابق، ضد عقوبة إيقافه لمدة 18 شهرًا بسبب تناول المواد المنشطة.

التحكيم الرياضي يسمح للاعب فهد المولد المشاركة في المباريات



وأعلنت لجنة الرقابة على المنشطات، قرارًا في وقت سابق بإيقاف فهد المولد 18 شهرًا، بعد إيجابية العينة الخاصة به في إحدى مباريات الموسم الماضي.

وتقدم وكيل فهد المولد باستئناف رسمي باسم موكله أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي ضد قرار اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، وذلك خلال الفترة التي يمنحها القانون للاستئناف على القرار، والمقدرة بـ21 يومًا من تاريخ صدور القرار.

وأكدت صحيفة "الشرق الأوسط" أن مركز التحكيم الرياضي قرر تخفيض عقوبة مهاجم الاتحاد السابق فهد المولد والسماح له بالمشاركة في المباريات بشكل رسمي.



المولد يقترب من التواجد مع السعودية في كأس العالم



وقام الإعلامي منار شاهين المقرب من الاتحاد، بنشر فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيه تصريحات نقلًا عن المحلل الرياضي جوكر، أشار خلالها لتأكيدات من جانب محمد نور أسطورة الكرة السعودية، على مشاركة فهد المولد في بطولة كأس العالم بقطر 2022".

وأوضح شاهين، أن التصريحات الأخيرة، تعد تسريبًا للقرار المنتظر الإعلان عنه من جانب لجنة التحكيم الرياضي، برفع الإيقاف عن فهد المولد، وقبول الاستئناف الذي تقدم به ضد قرار لجنة الرقابة على المنشطات".



وتسعي أحد أندية الدوري السعودي التعاقد مع فهد المولد وذلك حال صدور قرار من جانب مركز التحكيم الرياضي برفع الإيقاف عن اللاعب وقبول الاستئناف.

وانتهى تعاقد فهد المولد مع الاتحاد نهاية الشهر الماضي، ولم تبدأ إدارة أنمار الحائلي أي مفاوضات مع قائد الفريق من أجل تجديد التعاقد معه، خاصةً في ظل الأزمة الأخيرة التي يعاني منها.

