شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. مركز التحكيم الرياضي يفاجئ فهد المولد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أصدر مركز التحكيم الرياضي السعودي، قرارًا جديدًا بخصوص عقوبة فهد المولد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السابق.

عقوبة فهد المولد

لجنة الرقابة على المنشطات، كانت قد أصدرت قرارًا بإيقاف فهد المولد لاعب الاتحاد السابق، لمدة 18 شهرًا، بعدما جاءت إيجابية العينة الخاصة بتناوله بعض المنشطات المحظورة، خلال إحدى مباريات الموسم الماضي.

وبعد قرار لجنة الرقابة، قام وكيل فهد المولد، بتقديم استئناف رسمي أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي ضد قرار اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات.

مركز التحكيم الرياضي يخفض عقوبة المولد

وأكدت صحيفة "الشرق الأوسط" أن مركز التحكيم الرياضي السعودي، قرر تخفيض عقوبة فهد المولد مهاجم الاتحاد السابق.

وأوضحت الصحيفة أن مركز التحكيم سمح له بالمشاركة في المباريات بشكل رسمي.

والجدير بالذكر أن فهد المولد، انتهى عقده مع اتحاد جدة بنهاية الموسم الماضي، ولم يجدد عقده بسبب العقوبة الكبيرة الموقعة عليه.