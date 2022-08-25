شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. نجم المنتخب السعودي الموقوف يقترب من المشاركة في كأس العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت تقارير صحفية مفاجأة من العيار الثقيل، حول احتمالية مشاركة نجم المنتخب السعودي الموقوف، في كأس العالم المقبلة.

وأشارت التقارير الصحفية، إلى أن فهد المولد نجم الاتحاد السعودي السابق، قد يشارك في المونديال تزامنًا مع اقتراب الإعلان عن قرار مركز التحكيم الرياضي بشأن الاستئناف الذي تقدم به ضد قرار إيقافه بسبب المنشطات.



لجنة الرقابة تقرر إيقاف المولد 18 شهرًا بسبب المنشطات



وأصدرت لجنة الرقابة على المنشطات، قرارًا بإيقاف فهد المولد 18 شهرًا، بعد إيجابية العينة الخاصة به في إحدى مباريات الموسم الماضي.

وتابعت: "وكيل فهد المولد تقدم باستئناف رسمي باسم موكله أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي ضد قرار اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، وذلك خلال الفترة التي يمنحها القانون للاستئناف على القرار، والمقدرة بـ21 يومًا من تاريخ صدور القرار".



المولد يقترب من المشاركة في كأس العالم مع السعودية



وقام الإعلامي منار شاهين المقرب من الاتحاد، بنشر فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيه تصريحات نقلًا عن المحلل الرياضي جوكر، أشار خلالها لتأكيدات من جانب محمد نور أسطورة الكرة السعودية، على مشاركة فهد المولد في بطولة كأس العالم بقطر 2022".

وأوضح شاهين، أن التصريحات الأخيرة، تعد تسريبًا للقرار المنتظر الإعلان عنه من جانب لجنة التحكيم الرياضي، برفع الإيقاف عن فهد المولد، وقبول الاستئناف الذي تقدم به ضد قرار لجنة الرقابة على المنشطات".

وتسعي أحد أندية الدوري السعودي التعاقد مع فهد المولد وذلك حال صدور قرار من جانب مركز التحكيم الرياضي برفع الإيقاف عن اللاعب وقبول الاستئناف.

وانتهى تعاقد فهد المولد مع الاتحاد نهاية الشهر الماضي، ولم تبدأ إدارة أنمار الحائلي أي مفاوضات مع قائد الفريق من أجل تجديد التعاقد معه، خاصةً في ظل الأزمة الأخيرة التي يعاني منها.