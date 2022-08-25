شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. عملاق فرنسي يعلن ضم إسلام سليماني والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن فريق الكرة الأول بنادي بريست الفرنسي اليوم الخميس تعاقده مع هداف المنتخب الجزائري التاريخي النجم إسلام سليماني لمدة موسم واحد وذلك بعد أن فسخ صاحب الـ34 عامًا تعاقده مع فريقه السابق سبورتينج لشبونة لينضم إلى زميليه في صفوف محاربي الصحراء يوسف بلايلي، وهاريس بلقبلة.

إسلام سليماني ينضم لصفوف بريست الفرنسي

وبات فريق نادي بريست ثالث الأندية الفرنسية الذي ينضم له النجم الدولي الجزائري بعد أن خاض سليماني تجربة إحترافية في صفوف نادي موناكو (2019-2020)، وليون ( خلال الفترة من يناير 2021 - يناير 2022).

اول تعليق من سليماني بعد الانضمام لبريست

وفي أول تعليق للموقع الرسمي لنادي بريست قال سليماني أن انتقاله لصفوف العملاق الفرنسي يعد تحدي جديد ينتظره في مسيرته الحافلة بالانجازات وتمنى أن يساعدهم بفضل ما تحصل عليه من مشاركاته السابقة مع الفرق المختلفة.

ولفت سليماني، إلى إنه لم يكن يستهدف فقط المشاركة في بطولة الدوري الفرنسي على وجه التحديد، وأن ذلك تم عن طريق الشعور خاصةً أن المباريات هناك يغلب عليها الطابع البدني ويتوجب عليك أن تبذل قصارى جهدك وتقاتل للحصول على الفوز والظفر بالنقاط الثلاثة.

يُذكر ان الدولي الجزائري سيخوض مرانه الأول مع فريقه الجديد اليوم الخميس في الوقت الذي قرر فيه إرتداء الرقم 13 وهو نفس الرقم الذي يرتديه مع المنتخب الجزائري.