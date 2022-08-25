الإفراج عن رئيس حكومة باكستان السابق بكفالة مالية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أفرجت محكمة باكستانية عن رئيس الحكومة السابق عمران خان المتهم بانتهاك قانون محاربة الإرهاب بكفالة، اليوم الخميس، حسب ما أعلن مسؤول في حزبه.
ويسمح هذا القرار الصادر عن محكمة مكافحة الإرهاب لخان بمواصلة سلسلة من التجمّعات في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، وفق العربية.
ويشكل مثول رئيس الحكومة السابق أمام المحكمة أحدث فصل في الخلافات السياسية المستمرة منذ إبريل، عندما أُطيح بنجم الكريكيت السابق في اقتراح لحجب الثقة في البرلمان الباكستاني.
منذ ذلك الحين، بدأ “خان” تنظيم تجمّعات كبيرة في البلاد هاجم خلالها السلطة القائمة وحكومة الرئيس شهباز شريف، مؤكدًا أن هذا الأخير فُرض على باكستان عبر “مؤامرة” دبّرتها الولايات المتحدة الأمريكية.
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