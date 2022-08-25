الجبير يستقبل رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدول مجلس التعاون

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مامادو سو . وجرى خلال الاستقبال، بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال ، مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري. أخبار قد تهمك

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