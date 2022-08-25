وزارة التجارة تستدعي 2,630 مقعد هزاز الأطفال الرضع طراز Mamaroo & Rockaroo.. ما السبب؟

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 2,630 مقعد هزاز الأطفال الرضع للطرازات “Mamaroo & Rockaroo” .

وأوضحت عبر حسابها على “تويتر” أن السبب في ذلك الإستدعاء عندما لا يكون الجهاز قيد الإستخدام، يمكن أن تتدلي أحزمة التقييد أسفل المقعد مما يشكل خطر اختناق الأطفال الذين يمكنهم الحبو.

وذكرت وزارة التجارة الإجراءات الواجب إتباعها في هذه الحالة، وهي أنه يجب على المستهلكين الذين لديهم أطفال رضع يمكنهم الحبو، وإبقاء المنتج بعيداً عن متناولهم والتواصل مع منفذ البيع للحصول على قفل الأحزمة مجاناً.