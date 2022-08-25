اخبار الخليج – جلالة الملك المعظم يغادر جمهورية مصر العربية الشقيقة

محمد بن مسعود - الدمام - غادر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بحفظ الله ورعايته، هذا اليوم جمهورية مصر العربية الشقيقة بعد أن شارك جلالته في اللقاء الاخوي التشاوري الذي اختتم أعماله في مدينة العلمين بدعوة كريمة من أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة للمشاركة في هذا اللقاء الذي ضم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة وصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين عاهل المملكة الأردنية الشقيقة.
وكان في مقدمة مودعي جلالة الملك المعظم أخوه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وكبار المسؤولين في الحكومة المصرية والسيد هشام محمد الجودر سفير مملكة البحرين لدي مصر.
رافقت صاحب الجلالة السلامة في الحل والترحال.
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