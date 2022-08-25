اخبار الخليج – نائب جلالة الملك ولي العهد يصدر مرسوماً بتعيين محمد بن ثامر الكعبي رئيساً لمجلس إدارة الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

محمد بن مسعود - الدمام - صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله مرسوم رقم ( 47) لسنة 2022 بتعيين رئيس لمجلس إدارة الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، جاء فيه: المادة الأولى يُعين السيد محمد بن ثامر الكعبي رئيساً لمجلس إدارة الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء خلفاً للمهندس كمال بن أحمد محمد ، وتكون مدة عضويته مكملة لمدة سلفه. المادة الثانية يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

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