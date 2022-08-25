اخبار الخليج – نائب جلالة الملك ولي العهد يصدر مرسومًا بتسمية الوزير المعني بشئون صندوق العمل

محمد بن مسعود - الدمام - صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله مرسوم رقم (48) لسنة 2022 بتسمية الوزير المعني بشئون صندوق العمل، جاء فيه: المادة الأولى: يكون السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شئون مجلس الوزراء هو الوزير المعني بشئون صندوق العمل. المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

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