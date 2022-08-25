مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني و ثينك سمارت للتدريب والتطوير يوقعان اتفاقية للعمل على مبادرة «سمارت كودرز» 

محمد بن مسعود - الدمام - وقع مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني وثينك سمارت للتطوير والتدريب (ThinkSmart For Development & Training) مذكرة تفاهم للإعلان عن بدء تنفيذ مبادرة “سمارت كودرز» والتي تهدف إلى تدريب 10 آلاف بحريني على البرمجة وأحدث التقنيات لمواكبة التطور التكنولوجي، خلال السنوات الخمس القادمة، حيث ستوفر هذه المبادرة مجموعة واسعة من الفرص لجميع البحرينيين من جميع الخلفيات عبر تدريبهم على لغة المستقبل والأدوات التكنولوجية التي ستسهم في التحول الرقمي للمجتمع.

ووقع مذكرة التفاهم من جانب مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني، المدير التنفيذي الدكتور عبدالله بن ناصر النعيمي، ومن جانب ثينك سمارت للتطوير والتدريب، أحمد عطيةالله الحجيري الرئيس التنفيذي للمجموعة وذلك بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وبموجب المذكرة بين الطرفين فإنه سيتم الإعداد والتنفيذ المشترك لمبادرة «سمارت كودرز» وهي مبادرة احترافية معتمدة تهدف الى اعداد وتأهيل فئات مختلفة من المجتمع البحريني وتمكينهم من اكتساب الخبرات والمهارات التعليمية والعملية في مجال البرمجة من خلال تنظيم برامج تدريبية مختلفة لكل فئة وتدريبيهم على البرمجة والترميز الى حد الاحتراف، وتتيح أيضا هذه البرامج الفرصة للمشاركين سهولة الوصول الى مصادر تعليمية موثوقة ومعتمدة من مزودي الخدمات التدريبية عالميا، كما ستسنى الفرصة للمشاركين للتطبيق العملي، من خلال توفير فرص وظيفية وتدريبية لهم في اعرق واكبر شركات التقنية في مملكة البحرين والتي تهدف الى صقل مهارتهم العملية والعلمية التي اكتسبوها خلال التدريب.

وأشار الدكتور عبدالله بن ناصر النعيمي، المدير التنفيذي لمركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني إلى أن توقيع هذه المذكرة تساهم في تأسيس خلفية معرفية معززة بالتجربة لصقل مهارات الشباب وإعدادهم على مدار الخمس سنوات المقبلة لمتطلبات عصر الثورة الصناعية الرابعة والمساهمة في نهاية المطاف في تعزيز تنافسية البحرين في مجال الاقتصاد الرقمي. وأوضح الدكتور النعيمي بأن الشراكة مع مركز ثينك سمارت ستشكل داعماً رئيسياً لجهود المركز في التحول نحو مدينة علمية تعمل على توفير الحلول لتحديات المستقبل عبر الاستثمار المعرفي في قدرات الطلبة وصقل مهارات المبرمجين الشباب.

ومن جانبه قال احمد عطيةالله الحجيري الرئيس التنفيذي للمجموعة «يشرفنا إبرام مذكرة تفاهم مع معهد ناصر للتأهيل والتدريب، والتعاون بشكل مشترك لتعزيز الفرص التعليمية والمهنية للمجتمع البحريني، بما يتماشى مع مهمتنا ورؤيتنا في تأهيل وتطوير الافراد للتماشي مع التكنولوجيا الحديثة.