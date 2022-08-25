شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يتطلع لرقم قياسي جديد في دوري روشن 2022-2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لتحقيق رقم قياسي جديد في بطولة الدوري السعودي للمحترفين خلال الموسم الجديد.

موعد مباراة الهلال والخليج في دوري روشن

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، نظيره الخليج، مساء اليوم الخميس، في أولى جولات بطولة دوري روشن السعودي 2022-2023.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، قد حصد بطولة الدوري السعودي للمحترفين 3 مواسم متتالية آخرها الموسم الماضي، ويسعى لحصد الرابع لينفرد بهذا الرقم القياسي.

لم يسبق لأي فريق أن حقق الدوري السعودي للمحترفين 4 مواسم متتالية، حيث كانت أطول مدة هي 3 مواسم متتالية، في البداية نجح الشباب في تحقيق هذا الرقم مواسم 90-91، و91-92، و92-93، ثم بعد ذلك اتحاد جدة مواسم 98-99، و1999-2000، و2000-2001.

بينما في الأخير فريق الهلال، الذي حققها مواسم 2019-2020، و2020-2021، و2021-2022.

الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، يعاني من إيقاف القيد، حيث لم يقم بالتعاقد مع أي صفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وسيدخل الموسم الجديد بقائمة الموسم الماضي دون أي تدعيمات.