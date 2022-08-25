شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تطور مفاجئ في قضية محمد كنو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت تقارير صحفية مفأجاة جديدة، في قضية محمد كنو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، في أزمته مع النصر.

عقوبة محمد كنو

وكان محمد كنو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تعرض لعقوبة الإيقاف لمدة أربعة أشهر، وذلك بعدما قام بالتوقيع على عقود الانتقال لنادي النصر بعد دخوله الفترة الحرة من عقده مع الزعيم، ثم قام بتمديد تعاقده.

عقوبة الهلال في قضية كنو

وتعرض نادي الهلال لعقوبة من جانب لجنة فض المنازعات في اتحاد الكرة السعودي، وذلك بمنعه من إبرام صفقات جديدة والمنع من القيد لفترتي تسجيل، بالإضافة إلى دفع 27 مليون ريال.

تحرك الهلال لإيقاف العقوبة

وعلى الفوز تحرك الهلال من أجل حل أزمة القيد، وذلك بتقديم طلب التدابير الوقتية إلى مركز التحكيم الرياضي، يطالبه فيه بتجميد عقوبة منعه من تسجيل صفقات جديدة لحين الحسم النهائي في القضية.

ما هي تطورات قضية كنو؟

وحسبما ذكرت صحيفة "الجزيرة"، فإن مركز التحكيم الرياضي لم يقفل باب المرافعة حتى الآن في قضية محمد كنو، ولم يخطر الأطراف بهذا الأمر.

وأشارت إلى أن استمرار التحقيقات تمثيل أزمة كبيرة لمسئولي الهلال بسبب عدم قدرة النادي على التعاقد مع صفقات جديدة للموسم الكروي الجديد.