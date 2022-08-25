شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الهلال يقترب من العودة من الإصابة أمام الزمالك المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل فريق الهلال السعودي استعداداته لبداية الموسم الكروي الجديد 2022-2023 حيث سيحل ضيفا الليلة على نظيره الخليج في أولى مباريات دوري روشن السعودي في تمام التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

موعد مباراة كأس لوسيل بين الهلال والزمالك المصري

وعلى نفس الصعيد، فيستعد الهلال أيضا لمواجهة الزمالك المصري يوم التاسع من سبتمبر المقبل على ستاد لوسيل بالمباراة المعروفة بكأس لوسيل بين بطل الدوري السعودي والدوري المصري.

ووفقا للتقارير الصادرة من داخل الفريق السعودي، فإن رامون دياز المدير الفني للهلال يسعى لاستعادة بعض اللاعبين خلال الفترة المقبلة بعد تعرض البعض منهم للإصابات وسيغيبوا على إثرها عن بداية الدوري السعودي.

موعد عودة سلمان الفرج

وأحد أبرز هؤلاء اللاعبين هو سلمان الفرج الذي أصيب خلال مباراة الهلال أمام الفيصلي في نهاية الموسم الماضي بالدوري السعودي واضطر وقتها لاستخدام العكاز أثناء سيره لعدة أسابيع والخضوع للعلاج الطبيعي.

وتؤكد التقارير بأن سلمان سيكون جاهزا في مباراة فريقه أمام الزمالك المصري حيث سيكون قد تعافى بشكل نهائي من الإصابة التي تعرض لها نهاية الموسم الماضي بالدوري السعودي.

ويعد سلمان الفرج في المرحلة الأخيرة للتأهيل من إصابته ومن ثم سيعود بشكل تدريجي للمشاركة في مباريات الهلال القادمة سواء على الصعيد المحلي أو الخارجي إلى جانب لحاقه بمنتخب السعودية بمباريات كأس العالم التي ستقام في قطر بعد قرابة ثلاثة أشهر.