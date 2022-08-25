شكرا لقرائتكم خبر عن نجم النصر السابق يوجه نصيحة ذهبية لإدارة العالمي قبل بدء الموسم الجديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وجه هاشم سرور، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السابق، نصيحة ذهبية لإدارة العالمي قبل بدء منافسات الموسم الجديد من بطولة دوري روشن السعودي 2022-2023.

وتنطلق منافسات الموسم الجديد من بطولة دوري روشن، مساء اليوم الخميس، بينما يواجه النصر نظيره الوحدة في أولى جولات المسابقة، يوم السابع والعشرين من شهر أغسطس الجاري.

هاشم سرور يوجه نصيحة ذهبية لإدارة النصر

وكتب سرور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "‏اتمنى من ادارة النصر، بالتحديد هذا الموسم الجلوس مع جميع لاعبي

الفريق وايجاد طريقة للتعامل مع الحكم في حال حصل علينا اي خطاء تحكيمي لان السكوت مثل العام الماضي سيكلف بطولة

ورفض الخطاء بكل قوة داخل الملعب يعطي الحكم

فرصة التراجع وهذا اهم مايمكن عمله لصالح الفريق، نصيحة".

وتابع: "‏هذا الموسم

يحب على النصر كله

ادارة جماهير لاعبين محبين متعاطفين رياضيين

صوت واحد والمطالبه

بصافرة عادله".

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، كان قد أنهى الموسم الماضي محتلًا المركز الثالث برصيد 61 نقطة.