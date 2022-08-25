شكرا لقرائتكم خبر عن رد عاجل من حسام عوار على طلب النصر لضمه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - رد الفرنسي حسام عوار لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليون على عرض إدارة نادي النصر السعودي للحصول على توقيعه خلال الميركاتو الصيفي الجاري وذلك بعد أن أبدى العالمي رغبة في الحصول على توقيعه قبل غلق الميركاتو.

رد عاجل من عوار على عرض النصر

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن نادي النصر يرغب في إستقطاب بعض الأجانب المميزين لصفوفه خلال الصيف الجاري من أجل ضمان المنافسة على جميع البطولات المحلية منها وكذلك القارية الموسم القادم.

وقالت بعض التقارير الصحفية مؤخرًا أن اللاعب يفكر بقوة في مستقبله وبالأخص بعد قرب رحيله عن فريق نادي ليون الفرنسي.

وقال الإعلامي السعودي طارق سعد أن إدارة النصر تواصلت مع اللاعب للحصول على توقيعه وهو ما وافق عليه اللاعب بالفعل.

وأوضح سعد ان النصر قدم عرض بقيمة 12 مليون يورو للتعاقد مع عوار وهو ما يعني إنفراجة كبيرة في الصفقة التي من المتوقع أن يتممها النادي السعودي في الأيام المقبلة.