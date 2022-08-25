شكرا لقرائتكم خبر عن ماشاريبوف يكشف تطورات إنتقاله إلى الأهلى المصري فى الصيف الحالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية سعودية فى وقت سابق عن إقتراب اللاعب الأوزبكستاني جلال الدين ماشاريبوف جناح نادي النصر السعودي من الإنتقال للنادي الأهلي فى الصيف الحالي، كما أضافت أن اللاعب يتمسك بفرصة إنتقاله للمارد الأحمر، الشئ الذي يقرب الصفقة بشكل كبير للفريق القاهري.

ومن جانبه أوضح اللاعب أنه يعلم الكثير عن الأهلي المصري، حيث أنه صاحب أسم كبير على الساحة الأفريقية والعربية، وأن أرتباط أسمه بالإنتقال للفريق المصري يعد شرف كبير له، خاصة أنه متابع جيد للدوري المصري ويري أنه تطور بشكل كبير وأصبح من الدوريات القوية فى المنطقة العربية



كيف سارت المفاوضات مع اللاعب فى الفترة الماضية؟

وأضاف اللاعب أن المفاوضات وصلت لمرحلة متقدمة مع وكيل أعماله فى الفترة الحالية، وأنه ترك كل شئ لوكيله بعدما أكد على رغبته فى إرتداؤ القميص الأحمر، ولكن شدد على أن الأمور لم تنتهي بعد، كما أنه لا يعلم موعد وصوله للقاهرة من أجل التوقيع حتي الآن.

وواصل أن المفاوضات بدأت معه يوم 18أغسطس الماضي، حينما تلقي إتصالًا هاتفيًا من أحد مسئولي القلعة الحمراء لبحث إمكانية إنضمام اللاعب للفريق فى المريكاتو الصيفي الحالي، الشئ الذي وافق عليه اللاعب على الفور فى الفترة الحالية.



موقف الأهلي المصري من حسم التعاقد مع اللاعب

وفى الجانب المقابل أشار مصدر مسئول داخل النادي الأهلي أن المفاوضات ما زالت جارية مع مسئولي النصر، كما أكد على ان الفريق قد يتعاقد مع اللاعب لمدة موسمًا واحدًا على طريق الإعارة، فى سياسة جديدة يتبعها الفريق فى الوقت الحالي.