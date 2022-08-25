شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الأخضر تواجه نيوزيلندا في افتتاحية مشوار تصفيات كأس العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستهل المنتخب السعودي الأول لكرة السلة اليوم الخميس أولى مبارياته وذلك في المرحلة الثانية والأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم أمام المنتخب النيوزيلندي في الموقعة التي تجمع بينهما على صالة وزارة الرياضة بالدمام

في الوقت الذي يلعب فيه أخضر السلة مباراته الثانية في التصفيات أمام الفلبين في ملعبها يوم 29 أغسطس الجاري.

المنتخب السعودي يستهل مشاركته في تصفيات كأس العالم أمام نيوزيلندا

وفي تصريحات صحفية قبل المواجهة قال محمد الكرداني المدير الفني للمنتخب السعودي للسلة أن الأخضر إكمل جاهزيته للتصفيات مؤكدًا أن لديه مجموعة من اللاعبين الذين يمتلكون طموح وإمكانيات للصعود للمرة الأولى في التاريخ للمونديال.

وأشار الكرداني إلى أن التصفيات الآسيوية قوية للغاية وبالأخص أن مجموعة الأخضر تعد واحدة من من أقوى المجموعات وهي التي يتواجد بها عدد كبير من المنتخبات التي تمتلك خبرة طويلة وسبق أن تأهلت لكأس العالم، وهو الامر الذي يزيد من صعوبة المباريات.

واختار الكرداني، 14 لاعبا يمثلون منتخب السعودية في التصفيات، وهم:

"محمد المرواني- ايوب الهوساوي- خالد عبدالجبار - مرزوق المولد- نايف الثعلبي - ناصر أبو جلاس - ثامر محمد - ومحمد الصقر - ومثنى المرواني - وفهد السالك - ومصعب قاضي - أسامة البرقاوي-أيمن بلال - سعد السبيعي".

