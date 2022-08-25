وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير جمهورية البيرو لدى المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفير جمهورية البيرو لدى المملكة كارلوس رودولفو زاباتا لوبيز.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري، ومدير إدارة أمريكا الجنوبية السفير فيصل المنديل.