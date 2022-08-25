لجنة التوطين بنجران تُنفّذ جولات ميدانية على محال الذهب والمجوهرات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران نفّذت لجنة التوطين بمنطقة نجران أمس، جولات ميدانية على محال الذهب والمجوهرات، بمدينة نجران ومحافظتي شرورة وحبونا، وذلك لمتابعة قرارات التوطين . وجرى خلالها زيارة ٦٨ محلاً، بلغ عدد الموظفين السعوديين فيها ١١٩ موظفاً، في حين لم يسجل عمل أي وافد في النشاط، وأنذرت 4 محال، وبلغت نسبة التوطين١٠٠% . يُذكر أن نشاط بيع الذهب والمجوهرات من الأنشطة المستهدفة بالتوطين بنسبة ١٠٠%. أخبار قد تهمك

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