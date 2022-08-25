مفتي عام المملكة يستقبل طلاباً بالجامعة الإسلامية من روسيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، في مكتبه بالرئاسة العامة، وفداً طلابيا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة من روسيا الاتحادية.
ورحب بهم سماحته, وحثهم على الجد والاجتهاد وتحصيل العلوم الشرعية التي تعود عليهم وعلى مجتمعاتهم بالنفع.
وفي ختام الاستقبال استمع سماحته لأسئلة الطلاب وأجاب عليها.
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