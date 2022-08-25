محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، بمقر السفارة، اليوم، عضو مجلس النواب الأردني الدكتور حابس الشبيب.
وجرى خلال الاستقبال، بحث سبل تعزيز العمل البرلماني المشترك بين مجلسي الشورى والنواب الأردني، وتأكيد عمق العلاقات السعودية الأردنية والحرص المستمر على تطويرها.
كانت هذه تفاصيل خبر السفير السديري يستقبل عضو مجلس النواب الأردني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.