السفير السديري يستقبل عضو مجلس النواب الأردني

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، بمقر السفارة، اليوم، عضو مجلس النواب الأردني الدكتور حابس الشبيب.

وجرى خلال الاستقبال، بحث سبل تعزيز العمل البرلماني المشترك بين مجلسي الشورى والنواب الأردني، وتأكيد عمق العلاقات السعودية الأردنية والحرص المستمر على تطويرها.