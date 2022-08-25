رئيس هيئة الأركان يحضر مراسم استلام مملكة البحرين مسؤولية قيادة قوة الواجب المشتركة «CTF 152»

محمد بن مسعود - الدمام - حضر‭ ‬سعادة‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬ذياب‭ ‬بن‭ ‬صقر‭ ‬النعيمي‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬25‭ ‬أغسطس‭ ‬2022م،‭ ‬مراسم‭ ‬الاحتفال‭ ‬باستلام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ممثلة‭ ‬بسلاح‭ ‬البحرية‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬مسؤولية‭ ‬قيادة‭ ‬قوة‭ ‬الواجب‭ ‬المشتركة‭ (‬CTF 152‭) ‬من‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وبحضور‭ ‬قائد‭ ‬القوات‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬القيادة‭ ‬المركزية‭ ‬الأمريكية‭ ‬قائد‭ ‬الأسطول‭ ‬الخامس‭ ‬الفريق‭ ‬بحري‭ ‬تشارلز‭ ‬برافورد‭ ‬كوبر،‭ ‬وذلك‭ ‬بمقر‭ ‬وحدة‭ ‬الاسناد‭ ‬البحري‭ ‬الأمريكي‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والجدير‭ ‬ذكره‭ ‬إن‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬سلاح‭ ‬البحرية‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬تكون‭ ‬قد‭ ‬استلمت‭ ‬قيادة‭ ‬مسؤولية‭ ‬قيادة‭ ‬قوة‭ ‬الواجب‭ ‬المشتركة‭ (‬CTF 152‭) ‬للمرة‭ ‬الثالثة،‭ ‬وكان‭ ‬أول‭ ‬استلام‭ ‬لقيادة‭ ‬تلك‭ ‬القوة‭ ‬في‭ ‬4‭ ‬مارس‭ ‬2008م،‭ ‬والمرة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬6‭ ‬يناير‭ ‬2011م‭.‬

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